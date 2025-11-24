Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
1-й этап.
Рука, Финляндия.
Расписание трансляций.
28 ноября, пятница.
12:30 — женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль.
15:15 — мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль.
29 ноября, суббота.
10:55 — женщины, спринт, классический стиль, квалификация.
11:30 — мужчины, спринт, классический стиль, квалификация.
13:25 — женщины, спринт, классический стиль, финал.
13:50 — мужчины, спринт, классический стиль, финал.
30 ноября, воскресенье.
12:00 — мужчины, 20 км, масс-старт, свободный стиль.
13:45 — женщины, 20 км, масс-старт, свободный стиль.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок — московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал — в Лейк-Плэсиде в марте.