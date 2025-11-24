Ричмонд
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске

С 27 по 30 ноября в Кировске пройдет первый этап Кубка России по лыжным гонкам.

Источник: Спортс"

Кубок России по лыжным гонкам-2025/26.

1-й этап.

Кировск.

Расписание трансляций.

27 ноября, четверг.

11:30 — женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль — Матч ТВ, Матч! Арена.

13:30 — мужчины, 15 км, раздельный старт, свободный стиль — Матч ТВ, Матч! Арена.

29 ноября, суббота.

11:00 — женщины, спринт, свободный стиль, квалификация — Матч ТВ, Матч! Арена.

11:30 — мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация — Матч ТВ, Матч! Арена.

13:00 — женщины, спринт, свободный стиль, финал — Матч ТВ, Матч! Арена.

13:25 — мужчины, спринт, свободный стиль, финал — Матч ТВ, Матч! Арена.

30 ноября, воскресенье.

10:30 — женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль — Матч ТВ, Матч! Арена.

13:30 — мужчины, 15 км, раздельный старт, классический стиль — Матч! Арена.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок — московское.

