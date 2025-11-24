ОКР об апелляции на решение FIS о недопуске россиян: «Рассчитываем на успешный исход дела»

"Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что судебное заседание по апелляции Ассоциации лыжных видов спорта, Паралимпийского комитета России и российских спортсменов на решение Совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям назначено на 1 декабря 2025 года.
Также объявлено, что резолютивная часть решения будет оглашена не позднее 10 декабря 2025 года.
К работе над апелляцией и представлением интересов российских спортсменов привлечены ведущие российские и зарубежные специалисты в области спортивного права, и мы рассчитываем на успешный исход данного дела, особенно на фоне уже вынесенных положительных решений по настольному теннису, санному спорту и бобслею.
Олимпийский комитет России и Министерство спорта России во взаимодействии с общероссийскими спортивными федерациями продолжают последовательную работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене", — заявили в ОКР.