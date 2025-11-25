Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортивная гимнастика. Кубок Воронина. Листунова, Маринов, Рощина, Заика, Куляк одержали победы, другие результаты

25 ноября в Москве завершился Кубок Воронина по спортивной гимнастике.

Источник: Спортс"

Спортивная гимнастика.

Кубок Воронина.

Москва.

Мужчины.

Опорный прыжок.

1. Алексей Усачев (Россия) — 13,833.

2. Артур Давтян (Армения) — 13,650.

3. Даниэл Маринов (Россия) — 13,183.

Вольные упражнения.

1. Иван Куляк (Россия) — 13,400.

2. Артур Давтян (Армения) — 13,100.

3. Богдан Ильинков (Беларусь) — 12,800.

Конь.

1. Нариман Курбанов (Казахстан) — 15,033.

2. Ранель Сафиуллин (Россия) — 13,966.

3. Савелий Съедин (Россия) — 13,600.

Кольца.

1. Илья Заика (Россия) — 14,133.

2. Артур Давтян (Армения) — 13,733.

3. Алексей Ростов (Россия) — 13,033.

Параллельные брусья.

1. Даниэл Маринов (Россия) — 14,633.

2. Иван Куляк (Россия) — 14,100.

3. Артур Давтян (Армения) — 13,233.

Перекладина.

1. Сергей Найдин (Россия) — 14,100.

2. Савелий Съедин (Россия) — 13,833.

3. Богдан Ильинков (Беларусь) — 13,066.

Женщины.

Опорный прыжок.

1. Елизавета Ус (Россия) — 13,017.

2. Эвелина Ежова (Казахстан) — 12,716.

3. Людмила Рощина (Россия) — 12,499.

Брусья.

1. Виктория Листунова (Россия) — 14,766.

2. Людмила Рощина (Россия) — 14,066.

3. Ульяна Кузьменкова (Беларусь) — 12,733.

Бревно.

1. Екатерина Андреева (Россия) — 13,400.

2. Анастасия Сманцер (Беларусь) — 13,233.

3. Людмила Рощина (Россия) — 12,200.

Вольные упражнения.

1. Людмила Рощина (Россия) — 13,466.

2. Эвелина Ежова (Казахстан) — 12,700.

3. Ульяна Кузьменкова (Беларусь) — 12,466.