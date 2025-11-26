Непомнящий о Кубке мира на Гоа: «Можно было найти какое-то более достойное место с точки зрения организации»

Понятно, когда турнир идет хорошо, то ты всегда условия хвалишь, а когда турнир идет плохо — ты на них почти всегда ругаешься. Но я очень много где играл, и, мне кажется, для одного из главных турниров — точно в топ-3 по важности в шахматном календаре в течение двух лет — можно было найти какое-то более достойное место с точки зрения организации. Это мой второй турнир в Индии. Прошлый раз был в 2019 году, он мне тоже не очень понравился. Условия, конечно, были лучше, но, наверное, место само по себе — Калькутта — довольно такое… Конечно, Гоа — это курорт, а Калькутта довольно большой город, очень людный, очень шумный. Везде своя специфика, но Индия — это не мое любимое место", — сказал Непомнящий.