Чемпионат России по хоккею с мячом. «Енисей» сыграет с московским «Динамо», «СКА-Нефтяник» встретится с «Водником», другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом.
Первый этап.
СКА-Нефтяник — Водник — 12.00.
Енисей — Динамо Москва — 15.00.
Волга — Саяны — 17.30.
Родина — Сибсельмаш — 18.30.
Старт — Кузбасс — 18.30.
Ак Барс-Динамо — Уральский трубник — 19.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Динамо Москва — 12 очков (4 игры), Водник — 12 (4), СКА-Нефтяник — 9 (3), Кузбасс — 9 (3), Уральский трубник — 6 (4), Енисей — 3 (3), Сибсельмаш — 3 (3), Родина — 3 (3), Ак-Барс Динамо — 1 (3), Волга — 1 (3), Старт — 0.