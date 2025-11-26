Ричмонд
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Енисей» сыграет с московским «Динамо», «СКА-Нефтяник» встретится с «Водником», другие матчи

26 ноября пройдут матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

СКА-Нефтяник — Водник — 12.00.

Енисей — Динамо Москва — 15.00.

Волга — Саяны — 17.30.

Родина — Сибсельмаш — 18.30.

Старт — Кузбасс — 18.30.

Ак Барс-Динамо — Уральский трубник — 19.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Динамо Москва — 12 очков (4 игры), Водник — 12 (4), СКА-Нефтяник — 9 (3), Кузбасс — 9 (3), Уральский трубник — 6 (4), Енисей — 3 (3), Сибсельмаш — 3 (3), Родина — 3 (3), Ак-Барс Динамо — 1 (3), Волга — 1 (3), Старт — 0.