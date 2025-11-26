Обладательница титула «Самая сильная женщина мира» оказалась мужчиной

«В данной категории соревновался спортсмен, являющийся биологическим мужчиной, который теперь идентифицирует себя как женщина. Официальные представители турнира не были осведомлены об этом факте до начала соревнований, и мы незамедлительно начали расследование, как только получили информацию. Если бы мы были осведомлены или если бы этот факт был заявлен в любой момент до или во время соревнования, этой спортсменке не было бы разрешено участвовать в женской категории», — отмечается в заявлении организаторов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).