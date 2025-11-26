Ричмонд
Максим Михайлов: «Рекорд Овечкина стал главным событием в 21 веке для российского спорта. Если он вернется в “Динамо”, это будет хорошей популяризацией хоккея для детишек»

Волейболист «Зенит-Казань» Максим Михайлов высказался о рекорде нападающего хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 907 голов в НХЛ.

"Безусловно, рекорд Александра Овечкина стал главным событием в 21 веке для российского спорта. Это значимое событие и большой толчок для нашего спорта.

Я сам следил тоже за новостями, но из-за часового пояса матчи «Вашингтон Кэпиталс» смотреть не удается. Если Овечкин вернется в «Динамо» перед окончанием карьеры, то это будет хорошей популяризацией хоккея для детишек. По нему видно, как он трепетно относится к России.

Кроме волейбола, слежу за хоккеем, больше за КХЛ. Болею за ярославский «Локомотив», я там начинал путь к волейболу, и есть знакомые в клубе. Есть шансы у них завоевать Кубок Гагарина", — сказал Михайлов.

