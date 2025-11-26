«Енисей-СТМ» продлил контракт с Азаматом Битиевым

В минувшем сезоне 35-летний столб «Тяжелой машины» провел 16 матчей (13 матчей в ЧР), игровое время на поле составило 968 минут.
Нападающий «Енисея-СТМ» Азамат Битиев продлил контракт с клубом до 30 октября 2026 года.
В минувшем сезоне 35-летний столб «Тяжелой машины» провел 16 матчей (13 матчей в ЧР), игровое время на поле составило 968 минут.
Битиев трижды становился чемпионом России в составе «Енисея-СТМ» и один раз за «Красный Яр».