«Енисей-СТМ» продлил контракт с Азаматом Битиевым

Нападающий «Енисея-СТМ» Азамат Битиев продлил контракт с клубом до 30 октября 2026 года.

В минувшем сезоне 35-летний столб «Тяжелой машины» провел 16 матчей (13 матчей в ЧР), игровое время на поле составило 968 минут.

Битиев трижды становился чемпионом России в составе «Енисея-СТМ» и один раз за «Красный Яр».