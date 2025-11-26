Даниил Потиханов: «Локомотив» предлагал контракт, и я это очень ценю. Но я выбрал вариант, который лучше подходит для моего развития"

— Решение уйти не было спонтанным. Я благодарен «Локомотиву», здесь я вырос как игрок и человек. Клуб предлагал контракт, и я это очень ценю. Но в спортивной карьере иногда нужно делать шаги, которые помогают тебе двигаться вперед. Я выбрал вариант, который на данном этапе лучше подходит для моего развития. Эта смена не про разрыв, а про развитие.