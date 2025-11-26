Павел Яковлев: «Эмери, как и Станкович, потерял контроль над коллективом в “Спартаке”. И все, закончился, а потом уехал и все выиграл»

«Когда в “Спартак” пришел Унаи Эмери, график стал посвободнее, чем было при Карпине.
У него было очень много теоретических занятий по питанию, по сну — собирались и слушали, как на лекциях.
К слову, Эмери, как и Станкович, потерял контроль над коллективом. Он перестал общаться с игроками, общался с одним-двумя футболистами.
И все, Эмери закончился. Потом уехал и все выиграл", — отметил Яковлев.
Эмери тренировал «Спартак» в 2012 году. Позже он четыре раза выиграл Лигу Европы (трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом») и все внутренние трофеи во Франции с «ПСЖ».