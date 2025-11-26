Маринов о чемпионате мира: «Думал, что все будет намного масштабнее. Арена такая же, как в Сириусе»

— Честно говоря, я только вошел во вкус формы. Вкус еще где-то на губах, но еще не во рту, ха-ха. Я уже отдыхал во время реабилитации, в совокупности 10 месяцев не был гимнастом, делал только лечебные упражнения. Когда на сборах видишь, как ребята учат новые элементы, а ты сидишь и просто резинки меняешь… Тогда морально загрузился, хотелось что-то серьезное делать. К чемпионату России был совсем не готов, прыжок делал через раз. И уже на соревнованиях вошел в форму, когда до выезда на чемпионат мира оставалась одна неделя.
Когда впервые сразу после соревнований пришел в зал, состояние — легкое, как пушинка порхаю. Вот так ощущается форма. Благодаря этому на чемпионате мира я вообще не переживал на выступлениях, только в самом конце, на финалах, потому что силы заканчивались. Соревнования растянулись на две недели — физически было тяжело. На брусьях я занервничал.
По приезде начал строить планы на дальнейшие соревнования, посмотрел, какие будут. Понял, что есть Кубок Воронина и решил ограничиться им, не ехать в Обнинск, потому что это уже тяжело. Пусть там выступают другие ребята.
— Уже после чемпионата мира можешь сказать, какие твои ожидания сбылись от старта?
— Большинство совпало с моими представлениями. Только я думал, что все будет намного масштабнее. Арена такая же, как в Сириусе. Видел видео, какие огромные стадионы были раньше, на два-три яруса уходили трибуны. Старшие ребята рассказывали, что на чемпионатах мира, как на шоу — трибуны темные, а прожекторы очень ярко светят только на снаряды. Здесь все пространство было освещено, как на привычных нам соревнованиях. Для меня это, возможно, плюс, потому что все-таки это первые выездные соревнования, — сказал Маринов.