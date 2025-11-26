Маринов о чемпионате мира: «Думал, что все будет намного масштабнее. Арена такая же, как в Сириусе»

— Честно говоря, я только вошел во вкус формы. Вкус еще где-то на губах, но еще не во рту, ха-ха. Я уже отдыхал во время реабилитации, в совокупности 10 месяцев не был гимнастом, делал только лечебные упражнения. Когда на сборах видишь, как ребята учат новые элементы, а ты сидишь и просто резинки меняешь… Тогда морально загрузился, хотелось что-то серьезное делать. К чемпионату России был совсем не готов, прыжок делал через раз. И уже на соревнованиях вошел в форму, когда до выезда на чемпионат мира оставалась одна неделя.