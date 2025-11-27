Сергей Рублевский: «В какой-то момент не было видно конца и края санкций против команд. Но дали выступить — и мы сразу же убедительно выиграли»

— Следили ли девушки за Кубком мира в Индии?
— Всегда говорю, что надо смотреть такие турниры, потому что могут появляться дебютные откровения. Мужчины играют на серьезные ставки, плюс на ранних этапах соперник известен заранее и можно к нему точечно подготовиться. Так что за мужским Кубком мира следим в обязательном порядке. Даже если он идет параллельно с нашим стартом. Да, это занимает время, но и польза большая.
Конечно, очень болели за Андрея Есипенко. В аэропорту на пересадке все смотрели его победную партию с Нодирбеком Якуббоевым. Пользуясь случаем, хочу поздравить Андрея с выходом в турнире претендентов. Он провел отличный Кубок мира и заслужил призовое место.
— Самое приятное поздравление за эти дни?
— Президент страны Владимир Путин поздравил нас, когда мы еще были в Испании. Это поздравление, конечно, вне конкуренции. И, конечно, порадовала блестящая встреча в аэропорту. Не ожидали такого количества камер в такую рань. Очень приятно.
— Не было чувства, что давно не играли и отвыкли от больших стартов?
— Нет. Все-таки проводили сборы по три раза в год. Да, тяжело заниматься и не играть, но ведь девушки продолжают выступать в индивидуальных турнирах. В любом случае очень хотелось вернуться. В какой-то момент не было видно конца и края санкций против команд. Но сейчас дали выступить — и мы сразу же убедительно выиграли. Надеюсь, что теперь сыграем на Олимпиаде в следующем году. Предыдущую вынужденно пропустили, поэтому вдвойне хочется показать себя.
— На Олимпиаде будет сложнее?
— Сложнее, но пока без деталей. Надо дождаться составов конкурентов, — сказал Рублевский.