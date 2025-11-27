Сергей Рублевский: «В какой-то момент не было видно конца и края санкций против команд. Но дали выступить — и мы сразу же убедительно выиграли»

— Нет. Все-таки проводили сборы по три раза в год. Да, тяжело заниматься и не играть, но ведь девушки продолжают выступать в индивидуальных турнирах. В любом случае очень хотелось вернуться. В какой-то момент не было видно конца и края санкций против команд. Но сейчас дали выступить — и мы сразу же убедительно выиграли. Надеюсь, что теперь сыграем на Олимпиаде в следующем году. Предыдущую вынужденно пропустили, поэтому вдвойне хочется показать себя.