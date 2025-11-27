НФЛ. 13-я неделя. «Детройт» сыграет с «Грин-Бэй», «Даллас» встретится с «Канзас-Сити» и другие матчи

Национальная футбольная лига (НФЛ).
Регулярный чемпионат.
13-я неделя.
27 ноября.
Детройт — Грин-Бэй — 21.00.
28 ноября.
Даллас — Канзас-Сити — 0.30.
Балтимор — Цинциннати — 4.20.
Филадельфия — Чикаго — 23.00.
30 ноября.
Индианаполис — Хьюстон — 21.00.
Каролина — Лос-Анджелес Рэмс — 21.00.
Кливленд — Сан-Франциско — 21.00.
Майами — Нью-Орлеан — 21.00.
Нью-Йорк Джетс — Атланта — 21.00.
Тампа-Бэй — Аризона — 21.00.
Теннесси — Джексонвилл — 21.00.
1 декабря.
Сиэтл — Миннесота — 0.05.
Лос-Анджелес Чарджерс — Лас-Вегас — 0.25.
Питтсбург — Баффало — 0.25.
Вашингтон — Денвер — 4.20.
2 декабря.
Нью-Ингленд — Нью-Йорк Джайентс — 4.15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.