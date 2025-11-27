Ричмонд
Лыжи. Кубок мира. Андерссон, Диггинс, Венг, Карлссон, Калво выступят в классической «разделке» на 10 км

28 ноября на Кубке мира по лыжным гонкам женщины пробегут гонку на 10 км классическим стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.

1-й этап.

Рука, Финляндия.

Женщины.

10 км, классический стиль.

Начало — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — в Okko.

Старт-лист.

22. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).

23. Анне Кьерсти Калво (Норвегия).

24. Рози Бреннан (США).

26. Джулия Керн (США).

30. Фрида Карлссон (Швеция).

32. Джесси Диггинс (США).

34. Хайди Венг (Норвегия).

36. Криста Пярмякоски (Финляндия).

46. София Лаукли (США).

49. Колетта Ридзек (Германия).

50. Тереза Штадлобер (Австрия).

54. Эбба Андерссон (Швеция).

Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке.