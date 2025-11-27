Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Валнес, Ниенге, Рее, Нисканен, Ангер, Пеллегрино пробегут классическую «разделку» на 10 км

28 ноября на Кубке мира по лыжным гонкам мужчины пробегут гонку на 10 км классическим стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.

1-й этап.

Рука, Финляндия.

Мужчины.

10 км, классический стиль.

Начало — 15:15 по московскому времени, прямая трансляция — в Okko.

Старт-лист.

48. Бен Огден (США).

49. Михал Новак (Чехия).

50. Валерио Гронд (Швейцария).

51. Ииво Нисканен (Финляндия).

53. Эдвин Ангер (Швеция).

55. Фридрих Мох (Германия).

57. Эрик Валнес (Норвегия).

59. Харальд Амундсен (Норвегия).

61. Федерико Пеллегрино (Италия).

63. Мика Фермойлен (Австрия).

65. Уго Лапалю (Франция).

67. Йоханнес Клэбо (Норвегия).

71. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).

75. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия).

79. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия).

Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке.