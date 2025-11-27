Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Валнес, Ниенге, Рее, Нисканен, Ангер, Пеллегрино пробегут классическую «разделку» на 10 км

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
1-й этап.
Рука, Финляндия.
Мужчины.
10 км, классический стиль.
Начало — 15:15 по московскому времени, прямая трансляция — в Okko.
Старт-лист.
48. Бен Огден (США).
49. Михал Новак (Чехия).
50. Валерио Гронд (Швейцария).
51. Ииво Нисканен (Финляндия).
53. Эдвин Ангер (Швеция).
55. Фридрих Мох (Германия).
57. Эрик Валнес (Норвегия).
59. Харальд Амундсен (Норвегия).
61. Федерико Пеллегрино (Италия).
63. Мика Фермойлен (Австрия).
65. Уго Лапалю (Франция).
67. Йоханнес Клэбо (Норвегия).
71. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).
75. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия).
79. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия).
