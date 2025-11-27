United Rugby Championship. 6-й тур. «Дрэгонс» сыграют с «Ленстером», «Ольстер» встретится с «Бенеттоном», другие матчи

United Rugby Championship.
6-й тур.
28 ноября.
Дрэгонс — Ленстер — 22.45.
Ольстер — Бенеттон — 22.45.
29 ноября.
Буллс — Лайонс — 15.00.
Дзебре — Кардифф Блюз — 16.00.
Манстер — Стормерс — 20.30.
Эдинбург — Оспрейс — 20.30.
Коннахт — Шаркс — 22.45.
Скарлетс — Глазго — 22.45.
Турнирное положение: Стормерс — 23 очка (5 игр), Манстер — 23 (5), Глазго — 20 (5), Кардифф Блюз — 20 (5), Ольстер — 15 (4), Буллс — 14 (5), Ленстер — 10 (5), Лайонс — 10 (5), Бенеттон — 9 (5), Дзебре — 9 (5), Эдинбург — 9 (4), Коннахт — 9 (4), Оспрейс — 7 (5), Шаркс — 7 (5), Дрэгонс — 5 (5), Скарлетс — 0 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.