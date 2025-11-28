Призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Криста Пярмякоски завершит карьеру по окончании сезона

Мудрейшие люди говорят «вы поймете, когда придет время». Я думала, что оно пришло весной 2023 года, но на тот момент путешествие еще не было бы завершенным. Теперь я чувствую умиротворение и понимаю, что это последний сезон в моей карьере", — написала Пярмякоски в соцсети.