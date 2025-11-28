Лыжи. Кубок России. Непряева, Сорина, Пеклецова, Фалеева, Пантрина, Баранова, Ступак выступят в квалификации конькового спринта

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26.
1-й этап.
Кировск.
Женщины.
Спринт, свободный стиль.
Начало квалификации — 11:00 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист.
2. Анастасия Кулешова.
21. Елизавета Еремеева.
22. Олеся Ляшенко.
23. Арина Кусургашева.
24. Арина Перевозчикова.
26. Алина Пеклецова.
27. Екатерина Шибекина.
28. Анна Мачехина (Беларусь).
29. Екатерина Булычева.
30. Анна Королева (Беларусь).
31. Ольга Сергеева.
32. Христина Мацокина.
33. Дарья Канева.
34. Екатерина Мегедь.
36. Екатерина Никитина.
38. Милена Габушева.
39. Екатерина Евтягина.
40. Полина Порошкина.
41. Татьяна Сорина.
42. Анастасия Кириллова.
43. Диана Соболева.
44. Арина Рощина.
45. Ксения Шорохова.
46. Екатерина Кипяткова.
47. Руслана Дьякова.
48. Карина Гончарова.
49. Алиса Жамбалова.
50. Анастасия Фалеева.
51. Елизавета Маслакова.
52. Алена Баранова.
53. Евгения Крупицкая.
54. Елизавета Пантрина.
55. Алеся Рушенцева.
57. Дарья Непряева.
60. Арина Каличева.
64. Юлия Ступак.
Полный старт-лист — на сайте ФЛГР.
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.