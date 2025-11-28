Ричмонд
Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Терентьев, Ардашев, Червоткин, Мальцев, Спицов выступят в квалификации конькового спринта

29 ноября на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске пройдет мужской спринт свободным стилем.

Источник: Спортс"

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26.

1-й этап.

Кировск.

Мужчины.

Спринт, свободный стиль.

Начало квалификации — 11:30, финала — 13:25 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист.

4. Максим Зубцов.

17. Андрей Алипкин.

19. Платон Исламшин.

22. Денис Спицов.

24. Илья Трегубов.

25. Алексей Червоткин.

26. Дмитрий Пузанов.

31. Кирилл Кочегаров.

32. Павел Соловьев.

34. Сергей Забалуев.

35. Иван Якимушкин.

36. Алексей Виценко.

37. Андрей Зародов.

38. Егор Гусак.

39. Сергей Волков.

40. Савелий Коростелев.

41. Александр Бакуров.

42. Ермил Вокуев.

44. Андрей Собакарев.

45. Владислав Осипов.

46. Сергей Ардашев.

50. Иван Безматерных.

51. Артем Мальцев.

52. Егор Митрошин.

53. Дмитрий Жуль.

55. Иван Горбунов.

56. Александр Терентьев.

57. Денис Филимонов.

58. Константин Тиунов.

59. Андрей Мельниченко.

60. Александр Большунов.

Полный старт-лист — на сайте ФЛГР.

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.