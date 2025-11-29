Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Пеллегрино, Валнес, Эвен Нортуг, Эвенсен, Жув, Шаппаз выступят в квалификации классического спринта

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
1-й этап.
Рука, Финляндия.
Мужчины.
Спринт, классический стиль.
Начало квалификации — 11:30, финала — 13:50 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.
Старт-лист.
2. Харальд Амундсен (Норвегия).
3. Михал Новак (Чехия).
4. Оскар Опстад Вике (Норвегия).
5. Антон Гран (Швеция).
6. Эвен Нортуг (Норвегия).
8. Эдвин Ангер (Швеция).
9. Гас Шумахер (США).
10. Йоханнес Клэбо (Норвегия).
12. Федерико Пеллегрино (Италия).
13. Эмиль Даниэльссон (Швеция).
14. Яник Рибли (Швейцария).
15. Реми Бурден (Франция).
16. Ришар Жув (Франция).
17. Михаэль Хеллвегер (Италия).
18. Лаури Вуоринен (Финляндия).
19. Беньямин Мозер (Австрия).
20. Бен Огден (США).
21. Йони Мяки (Финляндия).
22. Жюль Шаппаз (Франция).
26. Эрик Валнес (Норвегия).
27. Ниило Мойланен (Финляндия).
28. Ансгар Эвенсен (Норвегия).
29. Ондржей Черны (Чехия).
30. Валерио Гронд (Швейцария).
32. Ван Цян (Китай).
39. Маркус Грате (Швеция).
50. Аниан Зоссау-Дауберманн (Германия).
68. Алвар Мюльбак (Швеция).
71. Маттис Стенсхаген (Норвегия).
Полный старт-лист — на сайте FIS.
Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке.