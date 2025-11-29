Кубок России по футзалу. ¼ финала. Первые матчи. КПРФ сыграет с «Синарой», «Ухта» встретится с «Кристаллом», другие матчи

Кубок России по футзалу.
¼ финала.
29 ноября, суббота.
КПРФ — Синара — 14.00.
Ухта — Кристалл — 15.00.
30 ноября, воскресенье.
Норильский никель — Факел — 12.00.
Газпром-Югра — Торпедо — 13.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
29−30 ноября пройдут первые матчи ¼ финала Кубка России по футзалу.
