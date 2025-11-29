Ричмонд
Кубок России по футзалу. ¼ финала. Первые матчи. КПРФ сыграет с «Синарой», «Ухта» встретится с «Кристаллом», другие матчи

29−30 ноября пройдут первые матчи ¼ финала Кубка России по футзалу.

Источник: Спортс"

Кубок России по футзалу.

¼ финала.

29 ноября, суббота.

КПРФ — Синара — 14.00.

Ухта — Кристалл — 15.00.

30 ноября, воскресенье.

Норильский никель — Факел — 12.00.

Газпром-Югра — Торпедо — 13.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.