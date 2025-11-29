Дзюдоист Блиев о турнире Большого шлема в Абу-Даби: «Был горд и рад, что в честь нашей страны звучит гимн»

Когда мы выходим, нас объявляют как спортсменов Российской Федерации — ни AIN, ни IJF. В протоколах наш флаг, в сетке тоже, это очень бросается в глаза. Ты слышишь, как дети кричат тебе «Россия», огромное им спасибо. Я один из тех, кто пережил отстранение от Олимпийских игр, и поэтому для нас все произошедшее — хороший знак, это значит, что все возможно. Мы-то в любом случае до последнего дня готовимся к ним, но не можем влиять на то, что от нас не зависит. Наше дело — выходить и бороться.