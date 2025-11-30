Ричмонд
Александр Бакуров: «Завтра не смогу выйти на старт и, возможно, не успею восстановиться к следующему этапу Кубка России. Обидно пропускать гонки»

Лыжник Александр Бакуров не выйдет на старт классической «разделки» на 15 км на Кубке России в Кировске.

Источник: Спортс"

В полуфинале спринта Бакуров столкнулся с Александром Большуновым, из-за чего Большунов упал и финишировал в забеге последним. После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение.

Место инцидента Бакуров покинул, хромая. Лыжник опубликовал в телеграм-канале фото повреждения ноги.

«В чем сила, брат? Сила в правде, у кого правда — тот и сильней».

Из-за всего этого я завтра не смогу выйти на старт и, возможно, не успею восстановиться к следующему этапу Кубка России. Обидно пропускать гонки из-за таких глупых происшествий. Будьте добры, здоровы и с уважением относитесь друг к другу", — написал Бакуров.

