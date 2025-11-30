Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Ниенге, Фермойлен, Пеллегрино, Рее, Ангер, Амундсен пробегут коньковый масс-старт на 20 км

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
1-й этап.
Рука, Финляндия.
Мужчины.
Масс-старт, 20 км, свободный стиль.
Начало — 12:00 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.
Старт-лист.
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия).
2. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия).
3. Мика Фермойлен (Австрия).
4. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия).
5. Ииво Нисканен (Финляндия).
6. Маттис Стенсхаген (Норвегия).
7. Эдвин Ангер (Швеция).
8. Уго Лапалю (Франция).
9. Густав Берглунд (Швеция).
10. Харальд Амундсен (Норвегия)…
13. Матис Делож (Франция)…
16. Гас Шумахер (США).
17. Ян Томас Йенссен (США).
18. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия).
19. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).
20. Фридрих Мох (Германия).
21. Федерико Пеллегрино (Италия).
22. Михал Новак (Чехия).
23. Жюль Лапьер (Франция).
27. Давиде Грац (Италия)…
32. Ристоматти Хакола (Финляндия)…
37. Эйнар Хедегарт (Норвегия)…
60. Жюль Шаппаз (Франция).
Полный старт-лист — на сайте FIS.