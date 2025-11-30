Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Ниенге, Фермойлен, Пеллегрино, Рее, Ангер, Амундсен пробегут коньковый масс-старт на 20 км

30 ноября на этапе Кубка мира в финской Руке лыжники пробегут масс-старт свободным стилем на 20 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.

1-й этап.

Рука, Финляндия.

Мужчины.

Масс-старт, 20 км, свободный стиль.

Начало — 12:00 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.

Старт-лист.

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия).

2. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия).

3. Мика Фермойлен (Австрия).

4. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия).

5. Ииво Нисканен (Финляндия).

6. Маттис Стенсхаген (Норвегия).

7. Эдвин Ангер (Швеция).

8. Уго Лапалю (Франция).

9. Густав Берглунд (Швеция).

10. Харальд Амундсен (Норвегия)…

13. Матис Делож (Франция)…

16. Гас Шумахер (США).

17. Ян Томас Йенссен (США).

18. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия).

19. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).

20. Фридрих Мох (Германия).

21. Федерико Пеллегрино (Италия).

22. Михал Новак (Чехия).

23. Жюль Лапьер (Франция).

27. Давиде Грац (Италия)…

32. Ристоматти Хакола (Финляндия)…

37. Эйнар Хедегарт (Норвегия)…

60. Жюль Шаппаз (Франция).

Полный старт-лист — на сайте FIS.