Лыжи. Кубок мира. Карлссон, Илар, Хайди Венг, Сундлинг, Андерссон, Диггинс, Шлинн пробегут коньковый масс-старт на 20 км

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
1-й этап.
Рука, Финляндия.
Женщины.
Масс-старт, 20 км, свободный стиль.
Начало — 13:45 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.
Старт-лист.
1. Моа Илар (Швеция).
2. Фрида Карлссон (Швеция).
3. Хайди Венг (Норвегия).
4. Эбба Андерссон (Швеция).
5. Джесси Диггинс (США).
6. Кристин Фоснес (Норвегия).
7. Тереза Штадлобер (Австрия).
8. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).
9. Криста Пярмякоски (Финляндия).
10. Юлие Дривенес (Норвегия).
11. Катарина Хенниг (Германия).
12. Пиа Финк (Германия).
13. Катарине Зауэрбрей (Германия).
14. Надя Келин (Швейцария).
15. Хелен Хоффман (Германия).
16. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия).
17. Кертту Нисканен (Финляндия).
18. Дельфин Клодель (Франция).
19. Нура Саннесс (Норвегия).
20. Йонна Сундлинг (Швеция).
21. Катержина Янатова (Чехия).
22. София Лаукли (США).
23. Эмма Рибом (Швеция).
24. Джулия Керн (США)…
28. Майя Далквист (Швеция).
29. Надин Фендрих (Швейцария)…
32. Ясмин Кахара (Финляндия)…
42. Джина дель Рио (Андорра).
Полный старт-лист — на сайте FIS.