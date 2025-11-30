Бублик сделал заявление о завершении карьеры

«В конце прошлого года и в начале этого сезона я был очень недоволен собой. Я даже подумывал о завершении карьеры, потому что боялся выпасть из топ-100. Это изменило бы всё. После Индиан-Уэллса (в марте) я на три дня уехал в Лас-Вегас, чтобы отдохнуть. Но также и чтобы обдумать всё. С тех пор я нахожусь на подъёме», — сказал Бублик в интервью Tennis Magazin.