Губерниев о Большунове: «Странно он оправдывается. Если бы сразу извинился перед Бакуровым, то ситуация не стоила бы и выеденного яйца»

Лыжники Александр Большунов и Александр Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.
После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров, хромая, покинул место конфликта. Позже стало известно, что у него сильный ушиб мягких тканей.
В эфире телеканала «Россия 1» Большунов сказал: «Гонок на пять меня сейчас дисквалифицируют, потому что я, наверное, тот спортсмен, которого все прекрасно любят, в кавычках, и хотят отыгрываться на мне».
"Странно он оправдывается. Он начинает говорить о том, что он жертва и его никто не любит. Это позиция слабого. А Сашу мы знаем как сильного спортсмена. Надо уметь держать удар.
Если бы он сразу извинился и помог подняться Бакурову, то ситуация не стоила бы и выеденного яйца. А сейчас уже пошло все как снежный ком", — сказал Губерниев.
"Я хочу сказать вот о чем. Общественное мнение фактически заставило Федерацию лыжных гонок России этим инцидентом заняться серьезно. Они сутки ничего не делали, и вот только сегодня вышло заявление Елены Вяльбе, что они будут рассматривать эпизод и расследовать.
Вот она, польза общественного мнения. Они бы палец о палец не ударили в этом эпизоде, потому что ссылались на пункт регламента о дисквалификации.
В лыжах придворная журналистика, и культ личности воспитали. Но это все скоро закончится. А теперь будет целая комиссия, поэтому да здравствуют журналисты и огласка.
Еще раз подчеркну, что прошли сутки, прежде чем люди начали высказываться. Но вообще лучше бы просто пожелали доброго здоровья Бакурову. Но нет, они же так не могут. У них язык отсохнет, если они так скажут. Бакурову хочу пожелать здоровья, а Большунову — ума«, — приводит слова Губерниева “ВсеПроСпорт”.
Почему Большунова не отстранили, хотя он травмировал соперника?