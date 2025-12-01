Казах поспорит с Царукяном после яркого финиша в UFC

Его эффектная гильотина против американца Алекса Переса (25−10) на UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар) впечатлила экспертов и попала в список лучших финишей ноября. Победителя определяют сами фанаты смешанных единоборств.

Триумф Алмабаева и его шанс на награду

Алмабаев ярко воспользовался ошибкой Переса: после удачного попадания ногой в голову соперника казахстанец вынудил американца на неудачный тейкдаун и мгновенно поймал его в плотную гильотину, вынудив сдаться в начале третьего раунда. Этот финиш стал одним из лучших в его карьере и позволил войти в число номинантов на награду ноября.

По текущим данным голосования среди фанатов ММА, казахстанец набирает 11 процентов и делит третью строчку.