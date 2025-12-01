Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казах поспорит с Царукяном после яркого финиша в UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев (23−3) вошёл в число претендентов на премию «Лучший сабмишен месяца» от авторитетного издания MMA Junkie, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Его эффектная гильотина против американца Алекса Переса (25−10) на UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар) впечатлила экспертов и попала в список лучших финишей ноября. Победителя определяют сами фанаты смешанных единоборств.
Триумф Алмабаева и его шанс на награду
Алмабаев ярко воспользовался ошибкой Переса: после удачного попадания ногой в голову соперника казахстанец вынудил американца на неудачный тейкдаун и мгновенно поймал его в плотную гильотину, вынудив сдаться в начале третьего раунда. Этот финиш стал одним из лучших в его карьере и позволил войти в число номинантов на награду ноября.
По текущим данным голосования среди фанатов ММА, казахстанец набирает 11 процентов и делит третью строчку.

С кем конкурирует Алмабаев.

Арман Царукян (22 процента).

Первый номер лёгкого веса UFC, российско-армянский файтер Арман Царукян (23−3) претендует на победу благодаря доминирующему арм-треугольнику против новозеландца Дэна Хукера (24−13) на том же турнире в Катаре.

Дэниел Маркос (0 процентов).

Перуанец Дэниел Маркос (18−1) также успешно выступил в Дохе, усыпив американца Майлза Джонса (15−5) удушением со спины во втором раунде, но пока не получил голосов поклонников.

Энрике Мадурейра (56 процентов).

Неожиданный лидер — представитель европейского промоушена OKTAGON итальянский боец бразильского происхождения Энрике Мадурейра (9−7). Он провёл редкий перевёрнутый треугольник стоя, уложив албанца Эриглента Призрени (3−1) всего за 70 секунд.

Примечательно, что именно в той же лиге выступает и владеет титулом экс-боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов (18−9).

Кёдзи Хоригучи (11 процентов).

Ветеран ММА и экс-чемпион Bellator японец Кёдзи Хоригучи (35−5) также получил номинацию — он финишировал россиянина Тагира Уланбекова (17−3) из команды члена зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова «удушением со спины» на турнире лучшей лиги мира в Катаре.

Путь Алмабаева в UFC

Асу Алмабаев дебютировал в UFC в августе 2023 года, финишировав Оде Осборна (13−9) из США в третьем раунде. С тех пор он провёл ещё шесть боёв, одержал пять побед и уступил лишь однажды — португальцу Манелю Капе (21−7) в марте текущего года.

Казахстанец продолжает уверенно подниматься в рейтингах и теперь занимает седьмую строчку в списке наилегчайшего веса американского промоушена.

Ранее стало известно, что Асу Алмабаев травмировался в победном бою — подробности по ссылке.
Добавим также, что Алмабаев бросил вызов первому номеру UFC и объяснил свой выбор.
Рахмонов согласился на бой с Махачевым за титул UFC и выбрал дату.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше