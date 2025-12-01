Казах поспорит с Царукяном после яркого финиша в UFC

Его эффектная гильотина против американца Алекса Переса (25−10) на UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар) впечатлила экспертов и попала в список лучших финишей ноября. Победителя определяют сами фанаты смешанных единоборств.
Триумф Алмабаева и его шанс на награду
Алмабаев ярко воспользовался ошибкой Переса: после удачного попадания ногой в голову соперника казахстанец вынудил американца на неудачный тейкдаун и мгновенно поймал его в плотную гильотину, вынудив сдаться в начале третьего раунда. Этот финиш стал одним из лучших в его карьере и позволил войти в число номинантов на награду ноября.
По текущим данным голосования среди фанатов ММА, казахстанец набирает 11 процентов и делит третью строчку.
С кем конкурирует Алмабаев.
Арман Царукян (22 процента).
Первый номер лёгкого веса UFC, российско-армянский файтер Арман Царукян (23−3) претендует на победу благодаря доминирующему арм-треугольнику против новозеландца Дэна Хукера (24−13) на том же турнире в Катаре.
Дэниел Маркос (0 процентов).
Перуанец Дэниел Маркос (18−1) также успешно выступил в Дохе, усыпив американца Майлза Джонса (15−5) удушением со спины во втором раунде, но пока не получил голосов поклонников.
Энрике Мадурейра (56 процентов).
Неожиданный лидер — представитель европейского промоушена OKTAGON итальянский боец бразильского происхождения Энрике Мадурейра (9−7). Он провёл редкий перевёрнутый треугольник стоя, уложив албанца Эриглента Призрени (3−1) всего за 70 секунд.
Примечательно, что именно в той же лиге выступает и владеет титулом экс-боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов (18−9).
Кёдзи Хоригучи (11 процентов).
Ветеран ММА и экс-чемпион Bellator японец Кёдзи Хоригучи (35−5) также получил номинацию — он финишировал россиянина Тагира Уланбекова (17−3) из команды члена зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова «удушением со спины» на турнире лучшей лиги мира в Катаре.
Путь Алмабаева в UFC
Асу Алмабаев дебютировал в UFC в августе 2023 года, финишировав Оде Осборна (13−9) из США в третьем раунде. С тех пор он провёл ещё шесть боёв, одержал пять побед и уступил лишь однажды — португальцу Манелю Капе (21−7) в марте текущего года.
Казахстанец продолжает уверенно подниматься в рейтингах и теперь занимает седьмую строчку в списке наилегчайшего веса американского промоушена.
Ранее стало известно, что Асу Алмабаев травмировался в победном бою — подробности по ссылке.
Добавим также, что Алмабаев бросил вызов первому номеру UFC и объяснил свой выбор.
Рахмонов согласился на бой с Махачевым за титул UFC и выбрал дату.