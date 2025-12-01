Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литвин сыграл в футбол в небе на высоте 1700 метров. Он заявил, что поставил мировой рекорд

Президент медиафутбольного клуба Lit Energy Михаил Литвин выпустил на своем ютуб-канале видео, в котором выполнял задания других блогеров. Один из челленджей — установить мировой рекорд.

Источник: Спортс"

Команда блогера подготовила специальную конструкцию для игры в футбол, которая поднималась в небо на воздушном шаре высотой 36 метров. На реализацию проекта было потрачено более 30 млн рублей.

Для подтверждения рекорда Михаил пригласил представителя книги рекордов России, который заявил, что попытки установить такой рекорд никогда и нигде не предпринимались.

В книге рекордов Гиннесса нет зафиксированного рекорда в данной категории.

Ранее Литвин заявлял, что установил мировой рекорд скорости на электросамокате — 203 км/ч. Однако оказалось, что другой ютубер разогнался до 211 км/ч раньше Миши.