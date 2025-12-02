Ричмонд
Вероника Степанова: «Большунову следовало бы собрать пресс‑конференцию, покаяться и всплакнуть»

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова считает, что лыжник Александр Большунов должен извиниться за то, что нанес травму сопернику.

Источник: Спортс"

На этапе Кубка России в Кировске Большунов после финиша полуфинала спринта врезался в спину Александра Бакурова, тот упал на ограждение и получил травму ноги.

«Я не принимаю действия Большунова. Он должен выйти и извиниться. Большунову следовало бы собрать пресс‑конференцию, покаяться и всплакнуть. Сказать: “Ребята, был неправ, извините. Буду работать над собой”.

Я никакого наказания не жду и никак не воздействую на решение президиума, которое будет 2 декабря почему‑то. Это очень странно, почему не решить здесь и сейчас? Это очень странно. Я этого не понимаю.

Мне кажется, это дисквалификация на один этап Кубка России. Я не способна решать такие дела, нужно полностью погрузиться и изучить все кейсы, которые были в мировой истории лыжных гонок. Регламент нужно менять, создавать комиссию, чтобы подобных случаев не было, а они будут, к сожалению«, — сказала Степанова в эфире программы “Громко” на “Матч ТВ”.

