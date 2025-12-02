WADA внесло антидопинговое агентство Узбекистана в список наблюдения

«Узбекистанская сторона представила план корректирующих действий, который убедил CRC, что несоответствия будут устранены в течение четырех месяцев, что соответствует критериям “списка наблюдения”. В случае если несоответствия не будут устранены в установленный срок, WADA автоматически направит официальное уведомление о несоблюдении и предложит меры и условия восстановления», — уточняется в заявлении.