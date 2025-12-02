WADA внесло антидопинговое агентство Узбекистана в список наблюдения

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение внести Национальное антидопинговое агентство Узбекистана (УзНАДА) в список наблюдения в связи с несоответствием важным критериям организации.
Решение было принято на заседании перед началом шестой всемирной конференции по допингу в спорте, которая пройдет с 2 по 5 декабря в Пусане (Южная Корея).
«Исполнительный комитет одобрил рекомендацию комитета по проверке соответствия (CRC) включить УзНАДА в “список наблюдения”, предоставив четыре месяца на устранение выявленных несоответствий. Включение связано с несоответствием нескольким критически важным требованиям, выявленным в ходе аудита WADA в феврале 2025 года», — сообщается на сайте WADA.
«Узбекистанская сторона представила план корректирующих действий, который убедил CRC, что несоответствия будут устранены в течение четырех месяцев, что соответствует критериям “списка наблюдения”. В случае если несоответствия не будут устранены в установленный срок, WADA автоматически направит официальное уведомление о несоблюдении и предложит меры и условия восстановления», — уточняется в заявлении.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил «Матч ТВ», что российская сторона в диалоге с генеральным директором WADA Оливье Ниггли наметила на первый квартал 2026 года первые шаги по аудиту Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Исполком WADA в сентябре 2023 года оставил в силе решение о лишении РУСАДА полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года.