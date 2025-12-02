Коростелев о критике со стороны Бородавко: «Поступок Большунова не перечеркивает все, что было до, но спортсмен уровня Александра не имеет права подавать такой пример»

«И вот это гордость страны?» — написал Коростелев после инцидента с Александром Большуновым и Александром Бакуровым на этапе Кубка России в Кировске.
«Находятся тинейджеры, которые сомневаются в величии Большунова. Имею ли я в виду под словом “тинейджер” Коростелева и его реакцию на инцидент? Да. Коростелев сомневается в величии. И если для него (Коростелева) этот поступок перечеркивает все остальное, надо дать оценку молодому человеку… Насколько он адекватен в своих словах», — сказал Бородавко «СЭ».
«Для меня этот поступок не перечеркивает все, что было до, но я считаю, что спортсмен такого уровня не имеет права подавать такой пример и показывать такое поведение для молодых лыжников», — ответил Коростелев.