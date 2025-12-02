Ричмонд
Майя Дорошко: «Если бы был вариант, что Колесниченко вернется, я была бы в восторге. С ней начиналась моя карьера в дуэте, Света меня многому научила»

Российская синхронистка Майя Дорошко высказалась о завершении карьеры трехкратной олимпийской чемпионки Светланы Колесниченко.

Источник: Спортс"

"Если бы был вариант, что Света вернется, я была бы в восторге. С ней начиналась моя карьера в дуэте, Света меня многому научила. Она очень сильная спортсменка, мне нравилось с ней работать.

Но сейчас новый опыт. Пришли молодые девочки. Я начала замечать, что с ними становлюсь более энергичной. Я как энергетический вампир, подпитываюсь их энергией. Работа у нас тоже идет очень плодотворно, мы хорошо общаемся, на тренировках дружелюбная атмосфера.

Сейчас я в статусе самой опытной спортсменки. Конечно, чувствуется большая ответственность. Надо быть всегда лучше всех. А я могу задуматься, ошибиться, не так понять, не услышать. Я такая, глуховатая. Но стараюсь соответствовать, не пропускать тренировки и помогать девочкам чем могу, делиться опытом", — сказала Дорошко.