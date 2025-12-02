Климент Колесников: «Могу назвать Маршана Овечкиным в мире плавания. Он лучший сейчас»

Маршану 23 года, он четырехкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира.
«Могу назвать француза Маршана Овечкиным в мире плавания. Он лучший сейчас. В сравнении с ним мы отстаем, конечно. Если его брать как единицу плавания. Больше таких не назову. Другие ребята плавают в основном индивидуальные дистанции. А таких, как он, нет», — сказал Колесников.
