Климент Колесников: «Могу назвать Маршана Овечкиным в мире плавания. Он лучший сейчас»

Российский пловец Климент Колесников назвал француза Леона Маршана Александром Овечкиным в мире плавания.

Источник: Спортс"

Маршану 23 года, он четырехкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира.

«Могу назвать француза Маршана Овечкиным в мире плавания. Он лучший сейчас. В сравнении с ним мы отстаем, конечно. Если его брать как единицу плавания. Больше таких не назову. Другие ребята плавают в основном индивидуальные дистанции. А таких, как он, нет», — сказал Колесников.

