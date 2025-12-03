Президент WBO объявил решение по допинг-скандалу Алимханулы

По его словам, организация получила официальное уведомление от VADA о неблагоприятном результате теста казахстанского боксера. В связи с этим в WBO запускают установленную административную процедуру.
«WBO подтверждает получение официального уведомления от VADA о выявлении неблагоприятного анализа (положительного теста) у указанного бойца. В связи с этим будет инициирован административный процесс через формальное уведомление Show Cause (“Представьте объяснение”).
WBO предоставит боксёру и его представителям все права, надлежащее разбирательство и возможность представить все соответствующие доказательства, объяснения и подтверждающую документацию.
WBO подчеркивает, что его антидопинговая программа действует по принципу строгой ответственности. Это означает, что если в организме участника WBO обнаружено запрещённое вещество, для установления нарушения не требуется намерение, вина, халатность или сознательное употребление.
На спортсмене лежит личная обязанность следить за тем, чтобы запрещённые вещества не попадали в его организм, и он полностью несет ответственность за любое обнаруженное запрещённое вещество", — написал Оливьери в соцсетях.
1. Re: WBO Middleweight Champion Zhanibek Alimkhanuly.
The WBO confirms receipt of VADA"s official notification regarding an adverse analytical finding involving the fighter in question.
Consequently, we will initiate the administrative process via a formal «Show Cause» notice.
— Gustavo Olivieri, Esq. (@OlivieriLaw) December 2, 2025.
Ранее стало известно, что в допинг-пробе Алимханулы обнаружено запрещенное вещество мельдоний, а его объединительный бой против чемпиона WBA кубинца Эрисланди Лары (31−3−3, 19 KO) отменён.
Сообщалось, что Алимханулы нашли замену на бой против Лары на вечере бокса, который состоится 7 декабря в США.
Алимханулы записали первое поражение в карьере и «лишили» титулов.