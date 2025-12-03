Австрийский лыжник Фермойлен о допуске россиян: «Я очень рад за Коростелева. Интересно, как поступят представители скандинавских стран, которые собирались бойкотировать старты»

2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить запрет на участие россиян в соревнованиях.
"Исключение по национальному признаку — это определение расизма.
Я очень рад за Коростелева. Он не имеет никакого отношения к боевым действиям и не занимал позицию по этому поводу.
Они [молодые российские лыжники] говорят по-английски, ищут контакт и хотят дружить. Мы встречались несколько раз, этот парень мне нравится.
Нам легко говорить о своей позиции. Но думаю, что это не так просто, если ты живешь и строишь свою жизнь в России.
Мне интересно, как поступят представители скандинавских стран, которые собирались бойкотировать [старты] в случае допуска россиян. Сделают ли они это на самом деле, или это были просто слова?
Линн Сван резко выступала против [участия россиян]. Будет интересно посмотреть на ее реакцию", — приводит слова Фермойлена VG.
Шведская лыжница Сван ранее заявляла, что готова бойкотировать старты в случае участия россиян.
Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?