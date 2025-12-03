Ричмонд
Австрийский лыжник Фермойлен о допуске россиян: «Я очень рад за Коростелева. Интересно, как поступят представители скандинавских стран, которые собирались бойкотировать старты»

Австрийский лыжник Мика Фермойлен рад, что чемпион России Савелий Коростелев сможет подать заявку на нейтральный статус.

2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить запрет на участие россиян в соревнованиях.

"Исключение по национальному признаку — это определение расизма.

Я очень рад за Коростелева. Он не имеет никакого отношения к боевым действиям и не занимал позицию по этому поводу.

Они [молодые российские лыжники] говорят по-английски, ищут контакт и хотят дружить. Мы встречались несколько раз, этот парень мне нравится.

Нам легко говорить о своей позиции. Но думаю, что это не так просто, если ты живешь и строишь свою жизнь в России.

Мне интересно, как поступят представители скандинавских стран, которые собирались бойкотировать [старты] в случае допуска россиян. Сделают ли они это на самом деле, или это были просто слова?

Линн Сван резко выступала против [участия россиян]. Будет интересно посмотреть на ее реакцию", — приводит слова Фермойлена VG.

Шведская лыжница Сван ранее заявляла, что готова бойкотировать старты в случае участия россиян.

Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?