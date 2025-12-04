Небитые соперники и титульники: список топ боёв казахстанцев в декабре

Конец 2025 года обещает быть насыщенным для фанатов ММА из Казахстана. В декабре их ждёт несколько ярких событий в зарубежных и казахстанских лигах. Однако в UFC казахстанцы не выступят.
АСА 197. 5 декабря в Москве (Россия) состоится бой средневеса Даурена Ермекова (16−6) против непобеждённого файтера из Таджикистана Муборакшо Муборакшоева (8−0). Оба спортсмена дебютировали в лиге АСА с побед.
RCC 24. 12 декабря в Екатеринбурге (Россия) казахстанский полусредневес Георгий Кичигин (33−11) встретится с российским бойцом Темирханом Темирхановым (13−1). Матчмейкеры лиги организовали этот бой после неудачи в сентябре, когда Кичигин не смог выйти в октагон из-за здоровья, а Темирханов нокаутировал Денилсона Соузу.
Alash Pride FC 115. 18 декабря в Алматы экс-чемпион организации Рустем Кудайбергенов (9−3) сразится с бойцом из Кыргызстана Каныбеком Жаныбек Уулу (14−13). Кудайбергенов имеет восемь выступлений в Alash Pride FC (6−2) и последний бой выиграл, а Каныбек возвращается после пятилетнего перерыва с результатом 1−1 в лиге.
Fight Nights 132. 20 декабря в Москве (Россия) казахстанский легковес Фаниль Рафиков (24−6) начнёт путь в Гран-при Fight Nights, встретившись с американцем Рэем Купером (25−13−1). Рафиков — экс-чемпион NAIZA и обладатель совместного пояса NAIZA/Fight Nights, идёт на серии из четырёх побед. Купер, двукратный победитель Гран-при PFL, имеет серию из пяти поражений.
NAIZA 79. 20 декабря в Атырау состоится заключительный турнир года NAIZA. Местный боец Мейрбек Тулегенов (6−1−1) поспорит за пояс чемпиона в легчайшем весе с Валерием Гусаровым (7−1). Тулегенов ярко вернулся в ММА, одержав две победы, в том числе над звёздным соперником. Гусаров нанёс первое поражение казахстанцу Кошену Аканову в лиге ONE Championship.
В рамках турнира также пройдёт титульный поединок в среднем весе между казахстанцем Али Бадрудиновым (6−0) и узбекистанцем Нодирбеком Ахатжоновым (7−2). Али имеет пять финишей и серию из пяти побед в лиге NAIZA, а Нодирбек идёт на серии из четырёх побед, включая три в лиге NAIZA.
OKTAGON 81. 28 декабря в Праге (Чехия) казахстанский боец Жалгас Жумагулов (18−9) проведёт первую защиту титула в наилегчайшем весе против Давида Дворжака (22−6). Жумагулов идёт на серии из четырёх побед, две из которых в лиге OKTAGON, а Дворжак одержал две победы подряд, последняя из которых — нокаутом.
Декабрь снова станет печальным месяцем для казахстанского спорта, как и в прошлом году.