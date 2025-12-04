Соперник «Кайрата» выиграл всухую и ушел в отрыв в АПЛ

Благодаря этой победе «Арсенал» выходит на чистое первое место в таблице, имея в активе 33 очка. «Брентфорд» же, набрав 19 баллов, занимает 13-ю позицию. «Канониры» теперь имеют отрыв от «Манчестер Сити» на пять очков.