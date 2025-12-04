Ричмонд
Соперник «Кайрата» выиграл всухую и ушел в отрыв в АПЛ

Лондонский «Арсенал» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги обыграл на своем поле «Брентфорд» со счётом 2:0, сообщают Vesti.kz.

Уже на 11-й минуте Микель Мерино открыл счёт на «Эмирейтс», задав темп встречи. Финальную точку поставил Букайо Сака, забив в добавленное время — на 90+1-й минуте.

Благодаря этой победе «Арсенал» выходит на чистое первое место в таблице, имея в активе 33 очка. «Брентфорд» же, набрав 19 баллов, занимает 13-ю позицию. «Канониры» теперь имеют отрыв от «Манчестер Сити» на пять очков.

В следующем туре 6 декабря команда Микеля Артеты отправится в гости к «Астон Вилле», а «пчёлы» в тот же день сыграют на выезде против «Тоттенхэм».

Добавим, что «Арсенал» является соперником «Кайрата» на общем этапе Лиги чемпионов. 29 января 2026 года команды в рамках заключительного, восьмого тура сыграют в Лондоне.