FIS предупредила о наказании за дискриминацию или провокацию российских спортсменов

«Любое дискриминационное и провокационное поведение по отношению к спортсмену или его вспомогательному персоналу, имеющему российское или белорусское спортивное гражданство и допущенному к участию в соревновании в качестве индивидуального нейтрального спортсмена, влечет за собой дисциплинарное разбирательство за нарушение статьи 3.5 Универсального кодекса этики FIS», — сообщили в Федерации.