Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FIS предупредила о наказании за дискриминацию или провокацию российских спортсменов

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сообщила, что за дискриминация или провокация российских спортсменов на соревнованиях будет наказываться.

Источник: Спортс"

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить российских спортсменов к квалификации Милана-2026 в нейтральном статусе.

«Любое дискриминационное и провокационное поведение по отношению к спортсмену или его вспомогательному персоналу, имеющему российское или белорусское спортивное гражданство и допущенному к участию в соревновании в качестве индивидуального нейтрального спортсмена, влечет за собой дисциплинарное разбирательство за нарушение статьи 3.5 Универсального кодекса этики FIS», — сообщили в Федерации.