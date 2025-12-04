Ричмонд
Губерниев о реакции норвежцев на допуск россиян: «Будут исполнять, но пакостить при этом не перестанут»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что норвежцы обязаны исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских лыжников на турниры.

"Разочарованы они или нет, есть решение суда. Если они представители демократических стран, где главенствует закон, то они не просто обязаны принять, а обязаны принять это решение радостно, беспрекословно и с определенным участием.

Потому что в противном случае, они фуфло, которое рассуждает о правах человека, судебной системе и демократических принципах. Сами же их нарушали, и даже сейчас хотят нарушать! Судебная система, получается, для них не главное.

Как сказал Глеб Жеглов устами Владимира Высоцкого: будет сидеть. В том смысле, что будут исполнять, но пакостить при этом не перестанут", — рассказал Губерниев.