Вик Уайлд: «Допуск в нейтральном статусе — это смешно. Возможно, Олимпиада-2030 — более реалистичная цель для меня»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд пока не намерен получать нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2026 в Милане.

Источник: Спортс"

— Как вы оцените решение CAS?

— Чем больше я читаю новостей об этом, тем больше мне кажется, что этого решения CAS слишком мало и что уже слишком поздно. Решение о допуске российских спортсменов следовало принять по крайней мере год назад. Время давно уже ушло. А нынешняя ситуация допускает наше участие только в нейтральном статусе, что смешно.

— Есть ли у вас желание отобраться на Олимпиаду в Италии и еще раз продемонстрировать там мощь российского сноуборда?

— Еще вчера, когда только было объявлено решение CAS, я думал, что это может быть интересно мне. Но теперь я вижу, что в этом нет ничего интересного, и я не думаю об этом. Возможно, Олимпиада 2030 года — более реалистичная цель для меня, — рассказал Уайлд.