Вик Уайлд: «Допуск в нейтральном статусе — это смешно. Возможно, Олимпиада-2030 — более реалистичная цель для меня»

— Чем больше я читаю новостей об этом, тем больше мне кажется, что этого решения CAS слишком мало и что уже слишком поздно. Решение о допуске российских спортсменов следовало принять по крайней мере год назад. Время давно уже ушло. А нынешняя ситуация допускает наше участие только в нейтральном статусе, что смешно.