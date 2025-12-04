Ричмонд
Савелий Коростелев о нейтральном статусе: «Я видел критерии и уверен, что я нейтрален»

Российский лыжник Савелий Коростелев уверен, что подходит под критерии нейтрального статуса.

— Когда FIS выступила с заявлением (о допуске), я был очень рад. Это возможность, которой мы должны воспользоваться. Для меня это означает возможность выступить на Олимпийских играх. И, конечно же, дебютировать в Кубке мира.

— Вы нейтральны?

— Я видел критерии и уверен, что я нейтрален.

— Как, по-вашему, зрители будут относиться к российским лыжникам?

— В последние годы я бывал в Европе на тренировочных сборах и не видел ничего негативного. И надеюсь, что на Кубке мира меня тоже встретят дружелюбно.

Надеюсь, что для этапа в Давосе мне дадут нейтральный статус, и тогда я смогу выступать. Я очень хотел бы участвовать — и буду готов, — рассказал Коростелев.

Большое интервью Савелия Коростелева — самого заметного лыжника России эпохи изоляции.