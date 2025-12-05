Маркус Крамер: «Надеюсь, что российские лыжники вернутся. Мы должны уважать решение CAS»

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал международную федерацию (FIS) отменить отстранение россиян от стартов. Они смогут подавать заявки на нейтральный статус.
— Я же говорил раньше, что надеюсь, что они вернутся. Сейчас это решено, мы должны относиться к этому решению с уважением.
— Что вы думаете о том, что многие норвежцы выражают скепсис по этому поводу?
— Я уважаю это. Но сейчас решение принято CAS, и надеюсь, к этому тоже отнесутся с уважением, — сказал Крамер, чьи слова приводит Adressa.
С 2015 по 2022 год Крамер работал со сборной России.