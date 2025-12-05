Йоханнес Клэбо: «Я не открывал шампанское, когда FIS сказала, что россияне не смогут выступать. Некоторые считают, что я сидел и праздновал, но это не так»

«Думаю, некоторые считают, что я сидел и праздновал, когда было принято первоначальное решение FIS, но это не так. Я сказал то, что думаю, и все время был в этом последовательным. Теперь все перевернулось с ног на голову, и мне нужно относиться к этому соответственно. Но это не так, что я открыл шампанское, когда FIS сказала, что они не смогут выступать», — приводит слова Клэбо Langrenn.