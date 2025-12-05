Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Йоханнес Клэбо: «Я не открывал шампанское, когда FIS сказала, что россияне не смогут выступать. Некоторые считают, что я сидел и праздновал, но это не так»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что не радовался из-за отстранения россиян от турниров.

Источник: Спортс"

В октябре Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила не допускать россиян даже в нейтральном статусе, но Спортивный арбитражный суд (CAS) позже постановил отменить это решение.

«Думаю, некоторые считают, что я сидел и праздновал, когда было принято первоначальное решение FIS, но это не так. Я сказал то, что думаю, и все время был в этом последовательным. Теперь все перевернулось с ног на голову, и мне нужно относиться к этому соответственно. Но это не так, что я открыл шампанское, когда FIS сказала, что они не смогут выступать», — приводит слова Клэбо Langrenn.

Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?