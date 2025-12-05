Ричмонд
Кноттен о российских спортсменах: «Считаю их очень милыми — по крайней мере, тех, кого я знаю. Но странно было бы допускать их к Олимпиаде»

Двукратный призер чемпионатов мира по биатлону норвежка Каролине Кноттен высказалась о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

Источник: Спортс"

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить запрет на участие россиян в соревнованиях. Они смогут подавать заявки на нейтральный статус.

— Я удивлена, что CAS принял такое решение. Конфликт продолжается, со времени его начала ничего не изменилось. Я считаю такое решение странным.

— Что бы вы подумали, если бы россиянам дали зеленый свет в биатлоне?

— Я не могу ничего плохого сказать о российских спортсменах. Я считаю их очень милыми, по крайней мере тех, кого я знаю. Но здесь нужно проводить разницу. Дело в символике, которую они несут. Конфликт начался после прошлых Олимпийских игр, поэтому странно просто допустить их к следующим, — сказала Кноттен изданию TV2.