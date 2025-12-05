Домрачева о российских соревнованиях: «Уровень лидеров достаточно высок, на это дает надежды существенный их отрыв от основной массы спортсменов»

С 2022 года россияне и белорусы отстранены от турниров под эгидой IBU.
"Радует, что выступает много спортсменов. По понятным причинам, сложно оценить объективный уровень выступлений биатлонистов относительно мировых результатов. Но на мой взгляд, уровень лидеров соревнований достаточно высок, на это дает надежды и существенный их отрыв от основной массы спортсменов.
Хотя, мне кажется, что благодаря насыщенности календаря, красочным трансляциям гонок, все ребята постепенно подтягиваются к лидерам, по крайней мере стремятся составить конкуренцию", — сказала Домрачева.
Домрачева считает, что при возвращении на Кубок мира лучшие российские и белорусские биатлонисты смогут составить достойную конкуренцию.