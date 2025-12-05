Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Крюгер, Ниенге, Фермойлен, Ангер пробегут скиатлон

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
2-й этап.
Тронхейм, Норвегия.
Мужчины.
Скиатлон.
Начало — 13:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия).
2. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия).
3. Мика Фермойлен (Австрия).
4. Эдвин Ангер (Швеция).
5. Харальд Амундсен (Норвегия).
6. Маттис Стенсхаген (Норвегия).
7. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия).
8. Матис Делож (Франция).
9. Уго Лапалю (Франция).
10. Густав Берглунд (Швеция).
11. Элиа Барп (Италия).
12. Давиде Грац (Италия).
13. Ииво Нисканен (Финляндия).
14. Арси Руусканен (Финляндия).
15. Эрик Валнес (Норвегия).
16. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).
17. Вильям Поромаа (Швеция).
18. Гас Шумахер (США).
19. Ян Томас Йенссен (Норвегия).
20. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия).
21. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).
22. Фридрих Мох (Германия).
23. Федерико Пеллегрино (Италия).
24. Бен Огден (США).
25. Жюль Лапьер (Франция).
37. Эмиль Иверсен (Норвегия).
46. Алвар Мюльбак (Швеция).
Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме.