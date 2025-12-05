Ричмонд
Сэмио: «2Drots сделали предложение. Я выслушал и уехал в сборную. Осталось объявить решение»

Капитан 2Drots Сэмио отказался комментировать слухи о возможном переходе в ФК «10».

Источник: Спортс"

— Какой шанс, что ты переподпишешь контракт с 2Drots?

— Не хочу считать в процентах и соотношениях. Я с радостью принял вызов в сборную, все мысли были здесь. Прекрасная атмосфера отвлекла от всех раздумий. Приеду в Москву и буду думать.

— Клубы, которые тебя хотят — это топ-клубы?

— Для кого-то топ. Как посмотреть. Клубов не так много, как вы думаете.

— Там есть «Десятка»?

— Без комментариев.

— На что будешь смотреть? Что повлияет на выбор?

— Посоветуюсь с близкими. Сложно сказать, что повлияет. Есть пацаны, с которыми мы проделали большой путь, болельщики. Но есть и личностные вещи, жизненные потребности. Нужно все взвесить и принять решение.

— Все предложения уже озвучены?

— Я разговаривал с 2Drots. Что хотели — они уже предложили. Я выслушал и уехал в сборную, осталось объявить решение. Все просто, — сказал Сэмио в интервью корреспонденту Спортса«» Фирузу Анвари.