Сэмио: «2Drots сделали предложение. Я выслушал и уехал в сборную. Осталось объявить решение»

— Какой шанс, что ты переподпишешь контракт с 2Drots?
— Не хочу считать в процентах и соотношениях. Я с радостью принял вызов в сборную, все мысли были здесь. Прекрасная атмосфера отвлекла от всех раздумий. Приеду в Москву и буду думать.
— Клубы, которые тебя хотят — это топ-клубы?
— Для кого-то топ. Как посмотреть. Клубов не так много, как вы думаете.
— Там есть «Десятка»?
— Без комментариев.
— На что будешь смотреть? Что повлияет на выбор?
— Посоветуюсь с близкими. Сложно сказать, что повлияет. Есть пацаны, с которыми мы проделали большой путь, болельщики. Но есть и личностные вещи, жизненные потребности. Нужно все взвесить и принять решение.
— Все предложения уже озвучены?
— Я разговаривал с 2Drots. Что хотели — они уже предложили. Я выслушал и уехал в сборную, осталось объявить решение. Все просто, — сказал Сэмио в интервью корреспонденту Спортса«» Фирузу Анвари.