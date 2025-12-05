Ричмонд
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Волгой», московское «Динамо» против «Кузбасса» и другие матчи

6 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

Саяны — Старт — 9.00.

Волга — СКА-Нефтяник — 12.00.

Водник — Сибсельмаш — 13.00.

Динамо Казань — Енисей — 13.00.

Динамо Москва — Кузбасс — 13.15.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 18 очков (6 игр), Динамо Москва — 18 (7), Водник — 16 (7), Кузбасс — 13 (6), Уральский трубник — 12 (7), Родина — 9 (6), Старт — 9 (6), Енисей — 6 (6), Ак-Барс Динамо — 4 (6), Волга — 4 (6), Сибсельмаш — 3 (6), Саяны — 0 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.